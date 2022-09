Mondiali2022: Francia, Deschamps “Pogba? Verrà solo se pronto”

"Oggi è impossibile fare previsioni", commenta il ct dei Bleus PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Oggi è impossibile dire qualcosa. Parlo regolarmente con Paul, il programma di recupero sta andando bene. Farà di tutto per tornare il prima possibile ma non correrà nemmeno rischi. Oggi nessuno può dire 'sì' o 'no'. Ma non ho mai convocato un giocatore che non fosse completamente guarito". Didier Deschamps, in occasione delle convocazioni per la Nations League, ha parlato di Paul Pogba e delle chance del centrocampista della Juventus, operato per la lesione del menisco laterale dopo che la terapia conservativa non ha dato i frutti sperati, di recuperare per il Mondiale in Qatar. "I giocatori convocati dalla Francia sono in condizione di scendere in campo – ha ribadito Deschamps – Paul non verrà se non è in forma, non lo vuole lui e nemmeno io". Per quanto riguarda invece le vicende extrasportive che riguardano Pogba, il ct dei Bleus si è limitato a dire che "la giustizia sta facendo il suo lavoro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Set-22 16:01