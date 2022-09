Tennis: Federer lascia, Nadal “Speravo questo giorno non arrivasse mai”

"E' stato un piacere ma anche un privilegio condividere questi momenti con te" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Caro Roger, amico e rivale, speravo questo giorno non arrivasse mai. Un giorno triste per me e per lo sport mondiale. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere tutti questi anni con te, vivendo così tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo". Rafa Nadal, attraverso la sua pagina Twitter, rende omaggio così a Federer, che oggi ha annunciato il ritiro. "Ma avremo molti altri momenti da condividere in futuro, ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo – scrive Nadal – Per adesso ti auguro tutta la felicità assieme a tua moglie Mirka e ai tuoi figli e la tua famiglia, goditi quello che hai davanti. Ci vediamo a Londra per la Laver Cup". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 15-Set-22 18:16