Calcio: Golden Foot, in corsa Bonucci, Chiellini, Immobile e Jorginho

Fra le donne candidate Bonansea, Cernoia, Gama, Girelli e Giuliani MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Conclusa la prima selezione che riduce da 50 a 30 i candidati al Golden Foot 2022. Restano in corsa Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Ciro Immobile e Jorginho, con loro anche alcuni giocatori che militano in Italia come Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Cesc Fabregas e Olivier Giroud. Completano l'elenco dei 'semifinalisti' Karim Benzema, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Mauro Icardi, Shinji Kagawa, Harry Kane, N'Golo Kanté, Wu Lei, Robert Lewandowski, Marcelo, Juan Mata, Lionel Messi, Alvaro Morata, Thomas Muller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Son Heung-min, Thiago Silva, Luis Suarez, Virgil van Dijk e Burak Yilmaz. Pubblicato anche l'elenco delle 30 calciatrici in lizza per il Golden Foot femminile. Fra queste le azzurre Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Sara Gama, Cristiana Girelli e Laura Giuliani. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Set-22 09:19