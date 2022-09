Calcio: Nations League. Belgio, Saelemaekers e De Ketelaere convocati

Out l'attaccante dell'Inter Lukaku, indisponibile per le gare con Galles e Olanda BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato le convocazioni in vista dei match di Nations League contro Galles e Olanda. In elenco due giocatori che militano in Italia. Si tratta dei rossoneri Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, assente invece il nerazzurro Romelu Lukaku, infortunato. "Ci aspettiamo che Romelu torni presto a giocare con l'Inter, ma non vogliamo correre rischi in vista del Mondiale", ha detto il ct dei diavoli rossi. Convocato anche l'ex Napoli, Dries Mertens, ora al Galatasaray, e il difensore Jason Denayer attualmente senza squadra. Questa la lista dei 30: Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges), Matz Sels (Strasburgo). Difensori: Toby Alderweireld (Anversa), Dedryck Boyata (Bruges), Zeno Debast (Anderlecht), Jason Denayer (senza squadra), Wout Faes (Leicester), Brandon Mechele (Bruges), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht). Centrocampisti: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Alexis Saelemaekers (Milan), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Bruges), Axel Witsel (Atletico Madrid), Charles De Ketelaere (Milan), Eden Hazard (Real Madrid), Dodi Lukebakio (Hertha Berlino), Leandro Trossard (Brighton). Attaccanti: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahce), Lois Openda (Lens). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 16-Set-22 13:42