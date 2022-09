Ciclismo: Ganna all’assalto del record dell’ora l’8 ottobre a Grenchen

Proverà a battere il primato stabilito da Bigham lo scorso 19 agosto ROMA (ITALPRESS) – Filippo Ganna andrà all'assalto del record dell'ora. La Ineos Grenadiers conferma che il due volte campione del mondo a cronometro sarà in pista l'8 ottobre a Grenchen, in Svizzera, alle 20, per cercare di battere il primato stabilito dal compagno di squadra Dan Bigham, che lo scorso 19 agosto, nello stesso velodromo, ha percorso 55,548 chilometri. "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida anche se sarà un'ora di pura sofferenza – ammette il 26enne corridore di Verbania – Sarà interessante vedere come regge il mio corpo e fino a che punto posso spingermi: è un'opportunità per testare davvero i tuoi limiti fisici e mentali. Affrontare un evento prestigioso come questo è un passo importante nella mia carriera". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Set-22 13:48