Coni: Malagò “Sempre difesi i cinque cerchi, Bach un esempio”

Il numero uno dello sport italiano consegna al presidente del Cio il Collare d'Oro ROMA (ITALPRESS) – "Siamo veramente orgogliosi che il nostro simbolo è il simbolo del Cio. E noi quei cinque cerchi li abbiamo sempre difesi". Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha inaugurato con queste parole la cerimonia di consegna del Collare d'oro al merito sportivo al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. "Navighiamo in tempi difficili – ha aggiunto Malagò, riferendosi a Bach – ma l'Olimpiade di Tokyo ha dato un importante segnale a tutto il movimento sportivo mondiale. La nostra comunità è unita. Caro Thomas, grazie per essere stato ed essere un esempio. Sarai sempre il mio presidente". Malagò ha poi concluso ricordando i recenti successi italiani: "Caro presidente Bach, qui c'è tutto il nostro mondo, ci sono i presidenti delle federazioni. Qui abbiamo la coppa del mondo vinta dalla nazionale di pallavolo, ma non è stato l'ultimo trionfo italiano. Negli ultimi giorni sono arrivate tre medaglie d'oro dalla ginnastica e siamo sempre più orgogliosi dei nostri risultati". – foto Italpress – (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Set-22 12:30