"Ci mancherà vederti in campo facendoci divertire" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Un genio, unico nella storia del tennis e un esempio per qualsiasi atleta. Ti auguro il meglio nella tua nuova tappa, ci mancherà vederti in campo facendoci divertire". È l'omaggio via Instagram di Lionel Messi a Roger Federer, che ieri ha annunciato il ritiro dopo la Laver Cup della prossima settimana a Londra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Set-22 09:00