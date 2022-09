Calcio: Si ritira a 31 anni Santon “È stato viaggio incredibile”

"Non mi è possibile giocare come vorrei", confessa l'ex difensore di Inter, Newcastle e Roma ROMA (ITALPRESS) – Lo aveva anticipato già in un'intervista di qualche giorno fa, ora arriva anche l'annuncio sulla sua pagina Instagram: a 31 anni Davide Santon dice basta. "Mi ci è voluto un po' per esternare questo pensiero, principalmente perché non ero sicuro di come mettere tante emozioni diverse in una frase, o più esattamente come trovare le parole adatte per dire addio al calcio – scrive l'ex difensore di Inter, Newcastle e Roma – La passione, la dedizione, l'adrenalina, il lavoro di squadra e il divertimento di questo sport sono state la mia motivazione fin da bambino. L'obiettivo era di giocare finché la scintilla, che si era accesa quando ho toccato una palla per la prima volta, fosse stata accesa. Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile, umiliante e stimolante. Una 'montagna russa' di eventi, fatto di tante vittorie ma altrettante cadute". "Dopo 3 operazioni al ginocchio destro e quest'ultimo problema al sinistro non mi è possibile giocare come vorrei – riconosce Santon – Ho lavorato duramente nel corso degli anni e ho dato molto più di quanto una partita di 90 minuti potesse mai mostrare. Sfortunatamente ora, quel lavoro non è più sufficiente a causa della mia condizione fisica". Tanti i ringraziamenti: "È stata un'esperienza e un viaggio incredibile che ora devo abbandonare, ma sono ottimista nei confronti di un nuovo capitolo della mia vita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Set-22 17:43