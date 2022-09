Tennis: Torneo Portoroz, Paolini si arrende nei quarti

La tennista azzurra è sconfitta in tre set dalla Siniakova PORTOROZ (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Termina nei quarti il cammino di Jasmine Paolini al "Zavarovalnica Sava Portoroz", Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sul cemento di Portoroz, in Slovenia. Nel match rinviato a oggi per pioggia, la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 55 Wta e campionessa in carica, deve cedere per 6-2 3-6 7-6(5) dopo due ore e 34 minuti di gioco a Katerina Siniakova, numero 82 del ranking, protagonista all'esordio dell'eliminazione di Martina Trevisan. La ceca tornerà in campo in giornata per affrontare la tedesca Anna-Lena Friedsam, proveniente dalle qualificazioni, mentre l'altra semifinale metterà di fronte la kazaka Elena Rybakina, numero 3 del seeding e campionessa a Wimbledon, e la rumena Anna Bogdan. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Set-22 18:25