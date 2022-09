Calcio: Borussia Dortmund. Reus out tre-quattro settimane

Il ds Sebastian Kehl "Arrivate notizie rassicuranti" DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sospiro di sollievo in casa Borussia Dortmund per le condizione del capitano Marco Reus. Ieri l'esterno d'attacco tedesco, nel corso del derby della Ruhr contro lo Schalke 04, era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 28' dopo un contrasto con Flick, piegando in maniera innaturale la caviglia destra nella ricaduta. "E' stato uno shock per tutti noi ieri quando abbiamo visto cosa è successo – ha spiegato il ds del Borussia, Sebastian Kehl, ai microfoni del programma televisivo 'Doppelpass' in onda su Sport 1 -. Oggi sono arrivate notizie rassicuranti. Le visite mediche che abbiamo effettuato non hanno evidenziato alcuna frattura, ma solo un infortunio ai legamenti della caviglia. Marco non sarà a disposizione per tre o quattro settimane". Quindi, in tempo, per partecipare ai Mondiali con la maglia della sua Germania. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 18-Set-22 16:01