Calcio: Brighton. De Zerbi nuovo allenatore, contratto quadriennale

Il presidente Bloom "Le sue squadre giocano un calcio brillante e coraggioso" BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, formazione che milita in Premier League. Il tecnico italiano si è legato al club inglese per quattro anni. "Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore – ha dichiarato il presidente del Brighton, Tony Bloom -. Le sue squadre giocano un calcio brillante e coraggioso. Sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra". L'annuncio – spiega il Brighton in una nota – è arrivato solo oggi "In segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II". De Zerbi, reduce dall'esperienza allo Shakthar Donetsk, prende il posto di Graham Potter che a sua volta ha sostituito Tuchel al Chelsea.