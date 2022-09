Calcio: Francia. Deschamps “Pogba ai mondiali solo se è in forma”

Il centrocampista della Juventus è stato operato al menisco da poche settimane PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Conosco bene Paul, farà di tutto per recuperare il prima possibile ed essere con noi a novembre ai Mondiali. Ma i tempi sono brevi e verrà a condizione che sia in forma e competitivo". Così il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ai microfoni di Telefoot, parlando della possibilità che Pogba, centrocampista francese della Juventus operato da poche settimane al menisco, riesca a partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 18-Set-22 15:39