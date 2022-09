Calcio: Landucci “Condizionati da rosso, ora zitti e pedalare”

"Giusta la contestazione dei tifosi, la Juve deve fare sicuramente meglio" MONZA (ITALPRESS) – "Bisogna fare meglio, chiaramente l'espulsione ha condizionato la partita, Izzo lo conosciamo, è un giocatore che usa queste tattiche. È il momento di chiacchierare poco, bisogna far meglio. Abbiamo accusato anche la botta di mercoledì, ma le scuse non servono, bisogna star zitti e pedalare". Così Marco Landucci, vice di Allegri, ai microfoni di DAZN ha commentato il ko contro il Monza: "I tifosi non sono contenti, ma non siamo contenti nemmeno noi. Dobbiamo far meglio, l'unico metodo è il lavoro. Confronto con lo staff? No, il mister ancora non posso incontrarlo, è squalificato. Il gruppo è sempre stato ottimo, quando mancano 4-5 giocatori in una squadra importante si sente, ma non è una scusante. Sono problemi risolvibili, sono convinto che possiamo fare meglio. Ora sembra tutto nero, dobbiamo ritrovare l'azzurro. Giusta la contestazione dei tifosi, la Juve deve fare sicuramente meglio. La sosta arriva al momento giusto? Non sarà facile, quasi tutti vanno in nazionale. Dobbiamo aspettare, la squadra sicuramente deve fare meglio", chiosa Landucci. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/glb/red 18-Set-22 17:41