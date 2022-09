Calcio: MLS. Toronto sconfitto 4-0 da Orlando City

Alla franchigia canadese non basta il rientro di Insigne per evitare il pesante ko TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Pesante sconfitta per il Toronto FC nella Major League Soccer, il massimo campionato nord-americano. La franchigia canadese si arrende per 4-0 sul campo dell'Orlando City nonostante il rientro di Insigne, titolare assieme a Bernardeschi e Criscito. Due reti per tempo per i padroni di casa, in vantaggio con Torres al 9' e sul 2-0 con Kara al 22'; nella ripresa autogol di Macnaughton al 47' e poker di Akindele all'84'. Per Toronto è quasi un addio ai sogni di play-off. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 18-Set-22 10:54