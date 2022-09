Calcio: Roma. Abraham “Dybala ha talento e esperienza nel vincere”

L'attaccante giallorosso: "Haaland mi motiva, Mou tra i migliori nella gestione degli uomini" ROMA (ITALPRESS) – "C'è qualcosa in me che dice che voglio fare ancora meglio. Come personaggio, è così che voglio crescere. Guardo Erling Haaland che è il giocatore di cui si parla di più al mondo in questo momento. Lo uso come motivazione segreta, per cercare di raggiungere quel livello, quegli obiettivi. Il successo degli altri giocatori, questo è ciò che mi fa andare avanti". Parola di Tammy Abraham, il centravanti della Roma impegnata oggi contro l'Atalanta che analizza la sua avventura in giallorosso al 'Daily Mail'. Ovvio si parli anche di José Mourinho: "È uno dei migliori per la gestione dell'uomo. Sa parlare con i giocatori. Nel mio caso, non mi dice mai quanto sto facendo bene". Parole al miele per Paulo Dybala: "Ha talento – spiega l'inglese di proprietà del Chelsea – Porta anche qualità di leadership anche se sembra avere dodici anni, ha quell'esperienza nel vincere trofei che ci serviva. Personalmente, il suo arrivo è stato positivo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Set-22 11:53