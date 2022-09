Calcio: Serie A. Inzaghi “Sconfitta meritata, Udinese più cattiva”

Il tecnico dell'Inter: "Sono il primo responsabile di un ko che fa male" UDINE (ITALPRESS) – "L'Udinese ha avuto più cattiveria e ha meritato la vittoria. Sono il primo responsabile di una sconfitta che fa male. Dobbiamo fare molto di più, ora bisogna analizzare questa prestazione. I due cambi? Ho sostituito Mkhitaryan e Bastoni perché erano ammoniti. La reazione di Alessandro è comprensibile, ma bisogna fare delle scelte". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Udinese. "Sento che il mio feeling con la squadra è lo stesso dell'anno scorso. Dobbiamo fare meglio", spiega il tecnico a Dazn. E ancora: "Ci vuole più continuità e determinazione. Siamo l'Inter e non possiamo accontentarci di aver vinto due partite. Nella ripresa ci siamo allungati e concesso troppe ripartenze". Dopo la sosta, ci saranno Roma e Barcellona. Contro i giallorossi mancherà Brozovic per squalifica: "Due partite difficili, non con molti giocatori. Ma speriamo di ritrovare tutti i nazionali sani", conclude Inzaghi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 18-Set-22 15:25