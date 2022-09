Calciomercato: Barcellona. Jorginho profilo ideale per il centrocampo

Secondo 'The Mirror', il regista del Chelsea potrebbe rimpiazzare Busquets LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Barcellona avrebbe individuato in Jorginho il profilo ideale per rimpiazzare Sergio Busquets e potrebbe aprire la trattativa con il giocatore già dal prossimo gennaio. Il calciatore con passaporto italiano è legato al Chelsea per altri 10 mesi. Alla scadenza del contratto, Jorginho diventerà proprietario del suo cartellino. Il Barcellona, ancora alle prese con difficoltà finanziare, secondo 'The Mirror' avrebbe allora la possibilità di arrivare al 30enne centrocampista della nazionale azzurra a costi contenuti. La società catalana è infatti alla ricerca di un elemento che possa sostituire Busquets in mezzo al campo, considerando come il capitano dei blaugrana sia ormai alle soglie dei 35 anni e abbia il suo contratto in scadenza. Bisognerà però capire quali siano i piani dell'allenatore Graham Potter, da poco subentrato alla guida del Chelsea, rispetto al futuro dell'ex Napoli, campione d'Europa con la Nazionale di Mancini. – Foto Image – (ITALPRESS). arm/mc/red 18-Set-22 10:30