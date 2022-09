Calciomercato: Inter. Chelsea, ManCity e Tottenham su Skriniar

Il difensore centrale slovacco è in scadenza coi nerazzurri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo l'interessamento di Chelsea e Tottenham, anche il Manchester City sembra aver messo gli occhi sul difensore dell'Inter Milan Skriniar. In scadenza di contratto a fine stagione, il calciatore nerazzurro potrebbe diventare uno degli obiettivi più ambiti nella prossima sessione di calciomercato. Secondo il 'Sun', oltre che a Guardiola, il nazionale slovacco sarebbe gradito anche a Conte per rafforzare la retroguardia del Tottenham – il tecnico italiano lo ha allenato durante la sua permanenza sulla panchina nerazzurra – e al Chelsea, che resta in attesa di conoscere le priorità che il neo allenatore Graham Potter indicherà nei prossimi giorni. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/xd6/glb/red 18-Set-22 16:25