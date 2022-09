Motomondiale: Gp Aragon. Guevara vince in Moto3, Foggia solo 14°

Lo spagnolo precede sul podio Sasaki e Holgado, nessun azzurro in top 10 ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Izan Guevara ha vinto il Gran Premio di Aragon di Moto3. Sul circuito spagnolo, il padrone di casa in sella alla GasGas trionfa e allunga in testa alla classifica del Mondiale, precedendo sul podio Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Daniel Holgado (Ktm). Nessun italiano in top-10 con Dennis Foggia (Honda) che chiude solamente al quattordicesimo posto e si allontana dalla vetta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 18-Set-22 11:54