Calcio: Nazionale, prove tattiche di 4-3-3 e 3-5-2

Prima seduta a Coverciano in vista dell'Inghilterra FIRENZE (ITALPRESS) – Seduta di allenamento incentrata su lavoro prevalentemente tecnico-tattico alternato ad esercizi fisico-atletici per gli azzurri di Mancini a Coverciano, in vista della sfida di venerdì contro l'Inghilterra a Milano per la Nations League. Con Verratti infortunato che ha già lasciato il ritiro, sono rimasti a riposo Tonali, Pellegrini e Politano: lo staff tecnico deciderà entro domani se rimandarli a casa oppure no visti i rispettivi problemi fisici. Il resto della rosa è stata divisa in due gruppi con prove tattiche di 4-3-3 e 3-5-2: testata una prima difesa composta da Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Mazzocchi e una seconda con Toloi, Bonucci e Bastoni, con Di Lorenzo ed Emerson che sono diventati esterni alti a centrocampo; in avanti provato un tridente con Zerbin, Immobile e Grifo e a seguire la coppia Raspadori-Immobile. Nella seconda parte delle prove tattiche schierato invece un tridente con Cancellieri, Scamacca e Gnonto, con gli ultimi due poi schierati in tandem. Nella parte conclusiva della seduta azzurra, dopo una serie di scatti uniti a palleggi e colpi di testa, e' stata disputata una partitella sei contro sei su campo ridotto in cui si sono messi in luce Gnonto e Pobega, autori entrambi di una doppietta. Il programma prevede domani un'unica seduta al pomeriggio, preceduta alle 13.45 con l'incontro di alcuni giocatori azzurri con i media. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 19-Set-22 18:48