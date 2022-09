Calcio: Roma. Karsdorp intervento ok, Pellegrini e Dybala in nazionale

L'olandese operato al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale ROMA (ITALPRESS) – Rick Karsdorp, dopo la lesione del menisco interno, si è sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale. L'intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo. A breve l'esterno olandese inizierà il ciclo di riabilitazione a Trigoria. Sono partiti con le rispettive nazionali Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi alle prese con un fastidio al flessore sinistro. I due calciatori saranno valutati dagli staff medici di Argentina e Italia. Gli altri calciatori romanisti in nazionale sono Cristante (Italia), Abraham (Inghilterra), Celik (Turchia), Rui Patricio (Portogallo), Zalewski (Polonia), Ibanez (Brasile), Shomurodov (Uzbekistan), Vina (Uruguay), Bove (Italia U21) e Volpato (Italia U20). Per quanto riguarda il resto del gruppo di Mourinho, la ripresa degli allenamenti è in programma alle 10:30 di martedì. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 19-Set-22 19:21