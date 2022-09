Calcio: Sconfitta nel derby fatale, il Perugia esonera Castori

La squadra umbra è quart'ultima in B con 4 punti dopo sei giornate PERUGIA (ITALPRESS) – Salta un'altra panchina in serie B. La sconfitta di ieri per 1-0 nel derby contro la Ternana è fatale a Fabrizio Castori, "sollevato dalla guida tecnica della prima squadra" del Perugia. Lo comunica il club in una nota. Con Castori lasciano anche il vice Riccardo Bocchini, il preparatore atletico Carlo Pescosolido, il collaboratore tecnico Tommaso Marolda e il match analyst Marco Castori mentre rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli. "A breve la società comunicherà il nome del nuovo allenatore", fa sapere ancora il Perugia, quart'ultimo in classifica con appena 4 punti dopo sei giornate. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Set-22 17:38