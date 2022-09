Calciomercato: Zagadou vicino alla firma con lo Stoccarda

Il difensore era stato accostato a Inter e Roma STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Accostato a Inter e Roma, Dan-Axel Zagadou alla fine resterà in Germania. Il 23enne difensore francese, svincolato dopo l'addio al Borussia Dortmund – per lui 92 presenze e 4 gol nell'arco di cinque stagioni – è vicino allo Stoccarda. Il ds del club, Sven Mislintat, ha confermato che sono in attesa delle visite mediche: in caso di esito positivo, Zagadou firmerà un quadriennale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Set-22 17:12