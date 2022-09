Tennis: Atp. Nessuna variazione in top 10, Fognini guadagna un posto

Il migliore azzurro resta Sinner, 11°, mentre Sonego perde una posizione ROMA (ITALPRESS) – Nessuna variazione nella top 10 del ranking Atp al termine della settimana dedicata ai gironi della fase finale della Coppa Davis, che non assegna punti. Qualche cambiamento, invece, per i tennisti italiani: Fabio Fognini guadagna una posizione e sale al 54° posto, Lorenzo Sonego ne perde una e scende in 65^ posizione. Questa la nuova classifica Atp: 1. Carlos Alcaraz (Esp) 6740 (–) 2. Casper Ruud (Nor) 5850 (–) 3. Rafael Nadal (Esp) 5810 (–) 4. Daniil Medvedev (Rus) 5065 (–) 5. Alexander Zverev (Ger) 5040 (–) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4810 (–) 7. Novak Djokovic (Srb) 3570 (–) 8. Cameron Norrie (Gbr) 3550 (–) 9. Andrey Rublev (Rus) 3390 (–) 10. Hubert Hurkacz (Pol) 3355 (–) Così gli italiani: 11. Jannik Sinner 3200 (–) 15. Matteo Berrettini 2360 (–) 30. Lorenzo Musetti 1367 (–) 54. Fabio Fognini 817 (+1) 65. Lorenzo Sonego 755 (-1) 127. Francesco Passaro 431 (-2) 143. Luca Nardi 381 (-1) 147. Marco Cecchinato 375 (-1) 148. Franco Agamenone 373 (-1) 150. Flavio Cobolli 363 (+2) – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 19-Set-22 12:20