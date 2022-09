Tennis: Torneo Napoli. Rublev numero 1, al via anche Musetti e Fognini

Cast di prestigio per il debutto della città partenopea nel circuito Atp NAPOLI (ITALPRESS) – L'Atp ha ufficializzato l'entry list della Tennis Napoli Cup, in calendario dal 17 al 23 ottobre (qualificazioni il 15 e il 16) sul cemento outdoor del Tennis Club Napoli. Il torneo ATP 250 segna il debutto del massimo circuito tennistico mondiale nella città partenopea. Il numero uno del tabellone sarà il russo Andrey Rublev, numero 9 della classifica mondiale e 6 nella Pepperstone ATP Race to Turin, quindi in piena corsa per partecipare alle ATP Finals del prossimo novembre a Torino. Alle sue spalle una nutrita rappresentanza di tennisti spagnoli: Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Alejandro Davidovich Fokina. Per quanto riguarda gli italiani, confermate le presenze di Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Il montepremi sarà di 612mila euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 19-Set-22 19:34