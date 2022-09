Calcio: Francia. Anche Digne infortunato, Deschamps chiama Truffert

Il giovane difensore del Rennes debutta con i Blues in Nations League PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sembra esserci una sorta di 'maledizione' sull'out sinistro della difesa della Francia. Dopo il forfait del milanista Theo Hernandez, è costretto a lasciare i Blues anche il suo sostituto, Lucas Digne. Il difensore dell'Aston Villa, ex Roma, ha riportato un edema alla caviglia destra e dunque non potrà essere disponibile per le due sfide di Nations League contro Austria e Danimarca. Il ct Didier Deschamps ha allora chiamato il debuttante Adrien Truffert: il 20enne del Rennes era già presente a Clairefontaine per il raduno dell'under 21 transalpina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Set-22 10:10