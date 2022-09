Ciclismo: Uae Emirates. Adam Yates firma un contratto triennale

Il trentenne scalatore inglese, gemello di Simon, lascia la Ineos Grenadiers ROMA (ITALPRESS) – Adam Yates ha siglato con l'UAE Team Emirates un contratto triennale che gli consentirà di vestire la divisa della formazione emiratina fino al termine della stagione 2025. Il trentenne scalatore inglese del team Ineos Grenadiers vanta 16 successi da professionista, tra i quali spiccano la Vuelta Catalunya, l'UAE Tour, la Clasica San Sebastian, il Deutschland Tour e due top-5 al Tour de France. Le sue qualità in salita rinforzeranno le ambizioni di classifica dell'UAE Team Emirates nelle corse a tappe. "Sono davvero entusiasta per la prospettiva di unirmi all'UAE Team Emirates – ha detto Adam Yates, gemello dell'altro pro' Simon – Ho notato la crescita di questa compagine nel corso degli anni, non potevo perdere l'opportunità di unirmi a questo gruppo. Ritengo che stia entrando negli anni di apice della mia carriera, la formazione emiratina mi consentirà di dare il meglio. Non vedo l'ora di pedalare assieme ad alcuni dei migliori corridori del gruppo e di contribuire a rendere questa squadra la numero uno al mondo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Set-22 10:29