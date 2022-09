Malagò “Italvolley donne forte per i Mondiali, Raffaeli leggenda”

"Ci sono tutte le prospettive per poter arrivare fino in fondo". MILANO (ITALPRESS) – "I mondiali di volley femminile? La squadra è molto forte e ci sono tutte le prospettive per poter arrivare fino in fondo". Lo ha detto il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò parlando degli imminenti Mondiali di volley femminili. "Il mondiale vinto dai ragazzi? Quella domenica pomeriggio, tra servizio pubblico e Sky il 28% degli italiani hanno guardato quella finale: un bel segnale culturale, aldilà della vittoria dell'Italia". Il numero uno dello sport italiano ha anche parlato della ginnasta Sofia Raffaeli. "Una leggenda: non era mai successo che l'Italia vincesse la disciplina olimpica. Se poi qualcuno dice che non c'erano atlete russe e bielorusse, io dico che il punteggio ottenuto da Sofia non lo ha mai fatto nessuno. Un mondiale di ginnastica con risultati mai accaduti nella storia del nostro paese. Viva la ginnastica e viva l'Italia" le parole di Malagò. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/gm/red 20-Set-22 13:34