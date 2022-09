Motomondiale: Nakagami operato alle dita, subito in pista a Motegi

Il pilota giapponese della Honda Lcr si sottoporrà ad ulteriori controlli ROMA (ITALPRESS) – In seguito all'incidente patito ad Alcaniz, Takaaki Nakagami ha subito un intervento chirurgico al 4° e 5° dito della mano destra. "Sembrava che i tendini fossero danneggiati – fa sapere in una nota il team Honda Lcr – Non è stato necessario alcun inserto cutaneo e crediamo che il danno tendineo non gli impedirà di correre questo fine settimana nel suo Gp di casa. Dovrà sottoporsi ad un altro controllo medico all'arrivo in circuito". Il pilota giapponese dunque dovrebbe essere regolarmente al via in questo fine settimana a Motegi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Set-22 09:56