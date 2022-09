Calcio: Lazio. Immobile “Non posso dire che siamo da scudetto, ma sogno”

"Nella vita bisogna sempre ambire al massimo, la squadra è in forte crescita", spiega il capitano biancoceleste FIRENZE (ITALPRESS) – "Lazio da scudetto? Non posso urlarlo nello spogliatoio ma sogno sempre di raggiungere il massimo. Credo che un calciatore o un uomo nella vita deve sempre ambire al massimo. Non urlo che la Lazio vincerà sicuramente lo scudetto, ma posso dire che è in forte crescita. Se poi arriviamo in Champions non è che ci resto male". Lo ha detto l'attaccante Ciro Immobile dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale italiana sta preparando la gara in programma venerdì prossimo a Milano contro l'Inghilterra e valida per la Nations League. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 21-Set-22 14:01