Calcio: Morata “Mai avuto problemi con Simeone, rapporto fenomenale”

"Non so dove siano uscite le voci su una cattiva relazione fra di noi" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Non ho mai avuto alcun problema con Simeone, a volte ci scherziamo su questa cosa: il mio rapporto con lui è fenomenale, è il mio capo e c'è rispetto". Alvaro Morata, tornato all'Atletico Madrid dopo due anni in prestito alla Juve, ci tiene a fare chiarezza sul suo rapporto col Cholo. "Quando sono andato via gli ho scritto: 'mister, la mia stima e il mio rispetto per te sono incredibili, è stato un piacere potermi allenare e convivere con te e spero di rivederti in futuro'. Le voci su un presunto cattivo rapporto fra di noi non so da dove siano uscite. Con poche persone nel mondo del calcio ho avuto brutti rapporti. Semmai ci sono stati confronti fra adulti che vogliono il meglio per la squadra". In estate, dopo il mancato riscatto da parte della Juve, è tornato ai colchoneros: "Ci sono pochi posti migliori dell'Atletico dove essere felice. Mi sento fortunato a essere qui", le parole di Morata a "El Larguero". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Set-22 17:35