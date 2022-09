Calcio: Nations League. Germania, Neuer e Goretzka positivi

I tedeschi, che affronteranno Ungheria e Inghilterra, sno nello stesso girone degli azzurri BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Brutte notizie per la Germania. La Federcalcio tedesca ha annunciato che il portiere Manuel Neuer e il centrocampista Leon Goretzka, entrambi calciatori del Bayern Monaco, sono risultati positivi al Covid e ovviamente immediatamente isolati. I due giocatori, dunque, non saranno a disposizione per le sfide di Nations League contro Ungheria e Inghilterra, in programma rispettivamente il 23 e il 26 settembre. La Germania fa parte del Gruppo 3 della Lega A, lo stesso dell'Italia di Mancini e occupa il secondo posto in classifica con 6 punti, uno in meno della capolista Ungheria e uno in più degli azzurri terzi. Flick intanto ha convocato Oliver Baumann, portiere dell'Hoffenheim, mentre al momento Goretzka non è stato ancora sostituito. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 21-Set-22 14:37