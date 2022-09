Calcio: Pallone d’Oro. Nasce “Premio Socrates” per campioni solidali

Omaggiata la memoria del grande centrocampista brasiliano, che in Italia giocò nella Fiorentina PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La cerimonia del Pallone d'Oro in programma il 17 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi, assegnerà un nuovo premio riservato ai calciatori coinvolti in progetti sociali e di beneficenza, chiamato "Premio Socrates" in omaggio all'ex campione brasiliano che in Italia ha militato nella stagione 1984-1985 nella Fiorentina. "Il Premio Socrates identificherà le migliori azioni di solidarietà realizzate dai campioni", si legge in un comunicato stampa della rivista 'France Football', che assegna il Pallone d'Oro. Verranno così premiate iniziative a favore dell'integrazione sociale, dello sviluppo ambientale o dell'aiuto alle popolazioni in grande difficoltà o vittime di conflitti, come, ad esempio, la mobilitazione nel 2020 dell'attaccante inglese Marcus Rashford a sostegno delle famiglie britanniche svantaggiate. Il nome di Socrates, calciatore geniale scomparso nel 2011, è stato scelto da 'France Football' per il suo coinvolgimento nella famosa e romantica "Democrazia corinthiana": nel bel mezzo di una dittatura militare in Brasile nel 1980, la squadra del Corinthians fece la scelta coraggiosa di sottoporre a votazione tutte le decisioni del club. Questo nuovo premio sarà assegnato da una giuria composta dall'ex giocatore del Brasile e del PSG Rai, fratello minore di Socrates, rappresentanti di France Football e vertici dell'organizzazione Peace and Sport, con sede a Monaco, che sovrintende ai progetti di sviluppo e pacificazione attraverso lo sport. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 21-Set-22 10:29