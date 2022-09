Calcio: Walukiewicz “Trovato bel gruppo, Empoli scelta migliore per me”

"La nazionale? In questo momento penso solo a tornare a giocare" EMPOLI (ITALPRESS) – "Sono felice di essere qui, ho trovato un bel gruppo e una bella atmosfera". Sebastian Walukiewicz vede nell'Empoli la piazza giusta per rilanciarsi. "L'ultimo anno non è andato bene per me – racconta l'ex Cagliari – Sono stato infortunato 7-8 mesi e ho giocato poco ma ora sono pronto. Per me è importante allenarmi e giocare, ho ancora bisogno di un po' di tempo". Parlando della trattativa, "è stato tutto veloce, non ho avuto tempo per parlare con i miei connazionali che sono passati da qui come Dragowski, Skorupski, Zielinski, ma è la scelta migliore per me". Walukiewicz, che si descrive come un "centrale forte in fase difensiva e con la palla", a Empoli ha ritrovato Marin e Grassi con cui ha giocato a Cagliari "ma tutti nel gruppo mi hanno aiutato e questo è importante per me". E chissà che l'esperienza in Toscana non gli consenta di conquistarsi un posto nella Polonia che giocherà i Mondiali in Qatar: "La mia ultima partita in nazionale è stata due anni fa ma ora per me conta tornare a giocare, poi guarderò avanti e potrò pensare alla nazionale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Set-22 18:47