Nicolato “Con l’Inghilterra non è un’amichevole”

"Per me conta tutto, alla fine del viaggio raccogliamo quel che si è seminato" ha detto il Ct dell'Under 21. CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – "Affrontiamo una squadra che lavora bene, molto ben strutturata, di palleggio, forte, quella che volevamo. Ci metterà in difficoltà. È una partita che non considero amichevole, ci sono tappe di avvicinamento e questo è il tipo di partita che ci permette di capire con chi viaggiamo e di chi ci dobbiamo fidare. Queste sono le partite che i mezzi giocatori sbagliano per l'atteggiamento. Per me conta tutto, alla fine del viaggio raccogliamo quel che si è seminato". Lo ha dichiarato il ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia della prima amichevole della stagione contro i pari età dell'Inghilterra in programma a Pescara. Dal punto di vista fisico, la squadra è in buone condizioni: "Non dovremmo avere problematiche particolari – spiega -. Siamo riusciti a portare 27 giocatori in condizione di essere scelti. Spero che la squadra scenda in campo con l'intento di dominare la partita e di proporre il proprio gioco" ha aggiunto Nicolato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 21-Set-22 14:45