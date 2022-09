Calcio: Hertha Berlino. Club annuncia “Tumore ai testicoli per Boetius”

L'ex Feyenoord dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un altro calciatore che milita in Bundesliga fermato da un tumore ai testicoli. Dopo quanto accaduto all'attaccante del Borussia Dortmund, Sebastian Haller (operato lo scorso luglio), l'Hertha Berlino ha annunciato, tramite l'amministratore delegato Fredi Bobic, che Jean-Paul Boetius "deve prendersi una pausa. Un esame urologico effettuato mercoledì ha diagnosticato un tumore ai testicoli che deve essere rimosso chirurgicamente. Per quanto amara sia questa notizia, siamo pieni di speranza e fiducia, speriamo che Jean-Paul si riprenda presto e che tornerà il prima possibile a lavorare con noi, intanto riceverà da noi il massimo supporto". L'esterno olandese, 28 anni, in carriera ha vestito le maglie di Feyenoord, Basilea, Genk ed Hertha Berlino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 22-Set-22 15:41