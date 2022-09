Calcio: Napoli. Distrazione legamento peroneo-astragalico per Politano

L'attaccante si è infortunato domenica nel match vinto in casa del Milan NAPOLI (ITALPRESS) – Brutte notizie dall'infermeria per il Napoli e per Matteo Politano. Il club azzurro ha reso noto che il giocatore, che aveva raggiunto Coverciano per rispondere alla convocazione di Mancini nonostante l'infortunio rimediato nella gara di domenica scorsa in casa del Milan, "si è sottoposto oggi a esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L'attaccante proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center". Intanto la squadra ha ripreso la preparazione dopo i 3 giorni di riposo concessi da Spalletti al termine della vittoria sul Milan. Prossimo impegno il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15. Dopo l'inizio in palestra, il gruppo, integrato da elementi della Primavera, si è allenato sul campo 3 dove ha svolto attivazione a secco e di seguito lavoro di potenza aerobica. Chiusura con lavoro tecnico-tattico e partitella a campo ridotto. Demme ha svolto l'intera seduta in gruppo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 22-Set-22 15:56