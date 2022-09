F1, Yuki Tsunoda e l’AlphaTauri insieme anche nel 2023

Il pilota giapponese confermato anche per il Mondiale dell'anno prossimo ROMA (ITALPRESS) – Almeno un altro anno insieme. La Scuderia AlphaTauri ha annunciato che il giapponese Yuki Tsunoda sarà al via anche per il Mondiale del 2023, una conferma conquistata in pista dimostrando, sottolinea il team, il suo talento "durante la sua stagione da rookie in F1 e chiudendo l'ultima gara del 2021 con un piazzamento tra i primi 4. Dopo il trasferimento nella città natale della squadra, Faenza, Tsunoda è completamente immerso nella squadra, continua a lavorare sodo ogni giorno, passo dopo passo, sia dentro che fuori pista". "Voglio ringraziare enormemente Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri per darmi ancora l'opportunità di guidare in F1 – il commento del 22enne pilota nipponico -. Essendomi trasferito in Italia l'anno scorso, per essere più vicino alla fabbrica, mi sento davvero parte della squadra e sono felice di poter continuare a correre con loro nel 2023. Ovviamente la nostra stagione 2022 non è ancora finita e stiamo ancora spingendo al massimo, concentrati sul chiudere il più in alto possibile il campionato, poi penseremo al prossimo anno". "Sin da quando si è unito a noi l'anno scorso, Yuki ha dimostrato di essere un pilota di grande talento ed è migliorato molto in questa stagione – le parole del team principal Franz Tost -. Il ritmo che ha mostrato di recente è una chiara prova della sua capacità di apprendimento, ha dimostrato di meritare un posto in F1. Mi aspetto ancora ottimi risultati nelle ultime sei gare del 2022. Come dico sempre, un pilota ha bisogno di almeno tre anni per ambientarsi del tutto nel mondo della Formula 1, quindi sono contento che gli sia dato il tempo di mostrare tutto il suo potenziale. Inoltre è la dimostrazione che siamo in grado di far emergere i giovani talenti dalle categorie junior e farli crescere. Mi unisco a Yuki nel ringraziare Red Bull e AlphaTauri, così come Honda, per il loro continuo supporto e per avergli permesso di rimanere con noi per un altro anno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 22-Set-22 09:28