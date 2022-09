Mondiali ciclismo, Bennati punta su Bettiol, Bagioli e Trentin

Sabato toccherà alle azzurre con Balsamo e Longo Borghini, domenica uomini in pista WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo le ricognizioni di questi giorni, valutati gli aspetti tecnici, Paolo Sangalli e Daniele Bennati hanno sciolto le riserve e comunicato i nomi degli azzurri che correranno le prove in linea Donne Elite (sabato 24) e Elite (domenica 25). La prima Nazionale di Daniele Bennati è caratterizzata da ben 4 corridori che fanno il proprio esordio a un Mondiale in linea: Edoardo Affini (veterano per le prove a cronometro, azzurro n. 254), Samuele Battistella (campione del mondo nel 2019 tra gli U23, azzurro n. 255), Nicola Conci (azzurro n. 256) e Lorenzo Rota (azzurro n. 257). Caratteristica principale è quella di essere una formazione in grado di offrire diverse soluzioni. Matteo Sobrero e Filippo Zana saranno le riserve. Daniele Bennati spiega le scelte: "Premesso che entrambi si devono a tutti gli effetti considerare ancora nel mondiale, visto che mancano due giorni e che tutto può ancora accadere, Matteo ha già corso due gare, mentre Filippo ha caratteristiche tecniche, tra tutti i presenti, meno adatte per questo tipo di percorso. Zana è giovane e con grandi qualità: sono certo che in futuro avrà la sua occasione ad un mondiale". Riguardo invece la presenza di un cronoman come Affini, il tecnico toscano chiarisce: "Edoardo è dall'inizio dell'anno che lavora per i capitani della sua squadra. Ha l'esperienza e la capacità per svolgere un lavoro fondamentale soprattutto nei primi 200 chilometri di gara". Bennati, infine, indica anche le punte: "La squadra lavorerà per mettere nelle migliori condizioni Bettiol, Bagioli e Trentin. Non partiamo come la squadra da battere e questo potrebbe essere un vantaggio". Anche Marino Amadori ha sciolto gli ultimi dubbi e indicato i cinque corridori che domani pomeriggio proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso anno da Filippo Baroncini. "Dispiace sempre lasciare fuori qualcuno (Busatto e Piganzoli) perché entrambi hanno dimostrato di avere gamba e condizione. Ma si corre in cinque e credo che questa sia la squadra migliore stante le caratteristiche del percorso". Per quanto riguarda la Nazionale femminile, esordio a un mondiale strada élite per Silvia Persico (azzurra n. 92) e Silvia Zanardi (azzurra n. 93). "Il nostro obiettivo – dice Paolo Sangalli – è difendere il titolo e nello stesso tempo onorare la nuova categoria U23. La presenza di Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi è una garanzia da questo punto di vista. A livello assoluto, inutile nascondersi: le olandesi partono ancora favorite. Noi possiamo contare su una squadra forte con Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini punte di riferimento. Anche le due U23, se dovesse servire, lavoreranno per la squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 22-Set-22 10:20