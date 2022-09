Tennis: Torneo Metz. Sonego si qualifica per i quarti di finale

L'azzurro batte Simon in due set e ora attende Korda METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale nel "Moselle Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, dopo aver sconfitto in due set il russo Aslan Karatsev, ha battuto al secondo turno (ottavi) il francese Gilles Simon, n.175 del ranking, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 7-6(2) 6-4. L'azzurro sfiderà per un posto in semifinale lo statunitense Sebastian Korda. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 22-Set-22 16:26