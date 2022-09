Calcio: Milan, lesione al muscolo gemello mediale polpaccio per Maignan

Il portiere si è infortunato mentre era in campo con la Francia MILANO (ITALPRESS) – Brutte notizie per il Milan. Di rientro dopo il problema che lo ha costretto a lasciare il campo durante Francia-Austria di Nations League, Mike Maignan è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Non sono noti i tempi di recupero, di sicuro il portiere francese non sarà a disposizione di Pioli alla ripresa e difficilmente riuscirà a recuperare per la sfida contro la Juventus dell'8 ottobre. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Set-22 20:08