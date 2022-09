Calcio: Nations League. Francia, problema al polpaccio, Maignan out

Al posto del portiere del Milan il ct Deschamps ha convocato Steve Mandanda PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mike Maignan lascerà il ritiro della nazionale francese. Secondo L'Equipe il portiere del Milan, ieri costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio sinistro nel match contro l'Austria valido per la Nations League, salterà la sfida in Danimarca. Al suo posto il ct Didier Deschamps, che ieri ha sostituito il rossonero con Alphonse Areola, ha convocato l'estremo difensore del Rennes, Steve Mandanda. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 23-Set-22 10:17