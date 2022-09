Calcio: Nations League. Tonali indisponibile per Inghilterra e Ungheria

Il centrocampista del Milan questa sera a San Siro per assistere alla gara degli azzurri MILANO (ITALPRESS) – Nè questa sera contro gli inglesi nè lunedì a Budapest. Roberto Mancini dovrà rinunciare al centrocampista del Milan, Sandro Tonali, per le due gare di Nations League che attendono l'Italia. Il giocatore, infatti, ha lasciato il ritiro della Nazionale e sarà indisponibile per le partite con Inghilterra e Ungheria. Tonali sarà comunque questa sera in tribuna per seguire gli azzurri a San Siro e da domani sarà a disposizione del club di appartenenza. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 23-Set-22 14:31