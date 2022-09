Ciclismo: Mondiali. Il kazako Fedorov campione Under 23, Buratti 23esimo

Argento per il ceco Vacek, medaglia di bronzo per il norvegese Waerenskjold WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Yevgeniy Fedorov campione del mondo Under 23 sulla pista di Wollongong. In Australia il corridore kazako è stato abile a guadagnare una manciata di secondi a 20 chilometri dalla conclusione, per poi resistere al rientro del gruppo. Al secondo posto finisce il ceco Mathias Vacek, che con Fedorov aveva tentato la sorte, per poi crollare in occasione dello sprint. La volata del gruppo, a soli 3", vede prevalere il norvegese Soren Waerenskjold, già oro nella cronometro e che si mette così al collo la seconda medaglia di questi mondiali. Il primo degli italiani è Nicolò Buratti, 23°, a cui mancano le gambe per restare con i migliori al penultimo passaggio sulla salita di Mount Pleasant. "E' stata una gara difficile, per la pioggia e per il ritmo imposto sin da subito. A metà gara ho avuto un problema meccanico e sono stato costretto a cambiare la bici. Ho perso terreno ma sono riuscito a recuperare. Forse ho pagato lo sforzo nel finale". Non molto distante, 25°, Lorenzo Milesi, anche lui nelle prime posizioni fino a 20 chilometri dal traguardo: "Poi non ce l'ho fatta a tenere il ritmo dei migliori." Marino Amadori commenta la prova dei suoi: "Sinceramente speravo in un piazzamento migliore. Avevamo i numeri per entrare nei 10 e forse anche nei primi 5. Abbiamo interpretato male la prima parte di gara, ma poi siamo venuti fuori bene e nel finale eravamo dove dovevamo essere. Poi sono mancate le gambe". Questo il piazzamento degli altri azzurri: Nicolò Parisini 35°; Martin Marcellusi 42°; Davide de Pretto 52°. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/com 23-Set-22 11:12