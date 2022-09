Immobile out, salta Italia-Inghilterra

L'attaccante della Lazio non figura nella lista dei 23 per la sfida di questa sera a San Siro MILANO (ITALPRESS) – Ciro Immobile questa sera non sarà in campo a San Siro per Italia-Inghilterra, gara valida per la Lega A di Nations League. L'attaccante della Lazio, alle prese con un fastidio muscolare, non figura nella lista dei 23 giocatori convocati per la sfida di questa sera. Al suo posto il ct Roberto Mancini dovrebbe dare spazio a Gianluca Scamacca. Questa la lista dei 23 riportata dal sito dell'Uefa: Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Alex Meret, 21 Guglielmo Vicario. Difensori: 2 Giovanni Di Lorenzo, 3 Federico Dimarco, 4 Rafael Toloi, 5 Luiz Felipe, 13 Emerson, 15 Francesco Acerbi, 19 Leonardo Bonucci, 23 Alessandro Bastoni. Centrocampisti: 6 Tommaso Pobega, 7 Davide Frattesi, 8 Jorginho, 16 Bryan Cristante, 17 Vincenzo Grifo, 18 Nicolò Barella, 22 Salvatore Esposito. Attaccanti: 9 Gianluca Scamacca, 10 Giacomo Raspadori, 11 Wilfried Gnonto, 14 Alessio Zerbin, 20 Manolo Gabbiadini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 23-Set-22 10:48