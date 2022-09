Calcio: Collina “Tifare una squadra normale anche per gli arbitri”

"Ma quando il professionista va in campo tifa per se stesso" TRENTO (ITALPRESS) – "Per arbitrare bisogna certamente avere amore per il calcio. Spesso mi chiedono se anche gli arbitri tifano una squadra. È una domanda talmente assurda che non dovrebbe nemmeno essere posta". Così Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri Fifa, intervenuto nel corso della terza giornata del Festival dello Sport di Trento. "Se un arbitro o un giocatore hanno passione per il calcio, è quasi del tutto scontato che tifi o abbia tifato per una squadra. Sarebbe strano e quasi preoccupante se un professionista arrivato ad alti livelli in questo campo appartenesse ad un contesto completamente diverso e quindi non abbia una squadra o un tifo di riferimento. Raul, che è stato l'immagine del Real Madrid, era tifoso dell'Atletico Madrid. Il tifo è una cosa normale, ma quando il professionista va in campo tifa per se stesso, la sua squadra del cuore è se stesso". – foto Image – (ITALPRESS). xi6/glb/red 24-Set-22 13:02