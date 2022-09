Calcio: Show Messi e gol Lautaro, Argentina-Honduras 3-0

Il fuoriclasse del Psg ispira il vantaggio e poi firma le altre due reti MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L'Argentina e Lionel Messi si prendono la scena all'Hard Rock Stadium di Miami: 3-0 in amichevole contro l'Honduras, nel segno della Pulce. Il fuoriclasse del Psg inizia il suo show al 16': geniale apertura sulla destra per il Papu Gomez e palla in mezzo dove l'interista Lautaro Martinez anticipa tutti e insacca. Nel finale di primo tempo altra imbucata di Messi, stavolta per Lo Celso che viene trattenuto in area da Santos: sul dischetto va lo stesso numero 10 che non sbaglia. L'ultima perla al 69' quando Enzo Fernandez, subentrato a Paredes, ruba palla sulla trequarti, la sfera finisce a Messi che con un delizioso lob da fuori firma la sua doppietta personale. Solo panchina per Di Maria, in tribuna Dybala. La Seleccion tornerà in campo martedì, nel New Jersey, per affrontare la Giamaica nell'ultimo test prima del Mondiale in Qatar. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 09:20