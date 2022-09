Calcio: Viti “In U21 un gruppo importante e tanta qualità”

"Consiglio a tutti di fare un'esperienza all'estero", le parole del difensore del Nizza CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – "La sconfitta contro l'Inghilterra ci ha fatto capire che qui c'è un gruppo importante e tanta qualità. Dopo un primo tempo di difficoltà i cambi ci hanno dato una marcia in piu'". Lo ha detto il difensore azzurro Mattia Viti dal ritiro dell'Under 21 a Castel di Sangro. "Finora del Giappone abbiamo visto poche cose, sono una squadra molto organizzata, forse non sono molto fisici, ma sono molto attenti, concentrati e quindi dovremo farci trovare pronti", ha aggiunto in vista dell'amichevole di lunedì l'ex Empoli, oggi al Nizza. "Mi ritengo fortunato per confrontarmi col mondo estero e questa esperienza la consiglio perche' ti cambia anche come uomo – ha aggiunto – Nel Nizza mi sto trovando molto bene anche perche' nello spogliatoio ci sono molti giocatori giovani come me e per ora posso dire solo cose positive di questa esperienza. Il campionato francese ha un ritmo diverso da quello italiano e ci sono tantissimi uno contro uno. Nel calcio italiano c'è piu' tatticismo". Sabato prossimo in Ligue 1 è in programma la sfida fra Paris Saint Germain e Nizza. "Marcare Mbappe'? Non lo avrei mai detto. Nel Paris Saint Germain ce ne sono tanti comunque di giocatori fortissimi. Per me sara' un esame importante perche' mi confrontero' contro fenomeni puri". Oggi l'Under 21, domani magari la Nazionale maggiore. "E' il sogno di ogni ragazzo ed anche il mio. E' una fortuna avere un ct come Mancini che non ha paura di mandare in campo i giovani come come fa mister Nicolato. Raspadori? Ci ho giocato contro l'anno scorso e mi ha fatto gol, fra l'altro bello, da fuori area. Quello che ha fatto ieri pero' lo supera dal punto di vista di qualita'". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb8/glb/red 24-Set-22 14:16