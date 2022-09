F.1: Todt “A Leclerc manca qualcosa, Schumi diverso da Verstappen”

"Tornare in Ferrari? Mi piace guardare avanti e non indietro" TRENTO (ITALPRESS) – "La passione per le corse è stata naturale. Mio padre era un medico e per lui la macchina è sempre stata solo un mezzo di trasporto. Generalmente questo tipo di passione viene trasmessa di generazione in generazione, ma in me è giunta naturalmente". Parola di Jean Todt, ex presidente della Fia e leggenda della Formula Uno intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento. Nel circus il dirigente francese ha scritto pagine di storia in Ferrari, durante l'era Schumacher. "Quando venni scelto per diventare team principal l'obiettivo era quello di tornare campioni. Tra il '97 e il '99 abbiamo sempre perso all'ultima gara. Poi nel 2000 vinse Schumacher e in occasione di quella vittoria gli dissi che quel trionfo ci avrebbe cambiato la vita. Quando sei in Ferrari la pressione si sente, non solo in Italia. In tutto il mondo la Ferrari è vista con passione, anche perché, oggi, è l'unica scuderia capace di produrre macchine di lusso e auto da corsa. Tornare? Molte notizie hanno fuorviato l'opinione pubblica, ma questo fa parte di ciò con cui conviviamo. Quando ero presidente della Fia ero regolarmente in contatto con John Elkann, con cui ho spesso parlato delle ambizioni della Ferrari. Ma c'è una differenza tra scambiare delle idee e pensare concretamente di tornare. I capitoli passati sono tutti belli, ma sono fatti per restare nella storia, non per ripetersi. Mi piace guardare avanti e non indietro". Oggi la Rossa insegue quel Max Verstappen ormai vicino al secondo titolo iridato. "Ogni epoca è diversa, non posso dare alcun consiglio a Binotto perché è molto facile parlare senza far parte delle situazione. La Ferrari sta facendo bene, la gente forse non si rende conto dell'altissimo livello di competitività che il campionato Mondiale propone. Tutti o quasi vorremmo che la Ferrari vinca nuovamente dei campionati, è dal 2007 con Raikkonen che non vince. So che l'attesa dei ferrarista è tanta, ma la scuderia è vicina, manca davvero poco. Magari l'anno prossimo ci sarà qualche possibilità in più rispetto a quest'anno. In questa stagione – sottolinea Todt – è stata fatta una grande macchina, ciò vuol dire che la squadra funzione. Manca ancora qualcosa, anche perché per vincere serve l'eccellenza, sotto tutti i punti di vista. Quando l'eccellenza viene meno è importante capire da dove arriva l'errore. Se si fanno spesso gli stessi errori allora significa che c'è qualcosa da cambiare. Leclerc è un grande campione, per vincere gli manca ancora qualcosa. Non so si tratta della macchina o di altro. La Ferrari ad un certo punto dell'anno ha avuto la macchina migliore, ma ha perso troppe occasioni, per problematiche diverse come safety car, strategia o affidabilità. Molteplici episodi che hanno avuto un prezzo, bisogna lavorare su questo, senza dare nulla per scontato". Chiosa finale di Todt legata a Michal Schumacher, grande campione ma soprattutto amico dell'ex presidente della Fia, sui confronti con Verstappen: "Sono due grandi campioni, Max lo conosco poco al contrario di Michael, quindi mi viene difficile fare paragoni. Michael umanamente è fantastico, molto generoso ed emotivo, non posso dire lo stesso di Verstappen che però è ancora molto giovane. Sono certamente due personaggi con personalità diverse. Il successo di un pilota deriva ovviamente dalla squadra e da una grande macchina. Michael quando arrivò in Ferrari nel 96' vinse solo tre gare, nonostante fosse stato campione del mondo dei due anni precedenti. Non perché aveva perso motivazioni, ma perché evidentemente non aveva la macchina. Stesso discorso per Vettel, che adesso non ha una macchina buona come l'aveva alla RedBull. È un privilegio essere amico di Schumacher e della sua famiglia. La sua vita è cambiata nel 2013, e adesso lui e la sua famiglia vivono diversamente. L'importante è che ci sia la vicinanza delle persone che gli vogliono bene, perché questi eventi fanno parte della vita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/glb/red 24-Set-22 14:29