Sci alpino: Paris “Smettere dopo il 2026? Sarà una sorpresa”

"Guardare così tanto avanti è difficile. Corriamo tanti rischi". TRENTO (ITALPRESS) – "Ci sono sempre conseguenze dopo gli infortuni. Se cadi molto male, tornare in gara è più difficile. Se finisci nelle reti e ti portano via in elicottero, devi prima recuperare fisicamente e poi anche dal punto di vista psicologico". Queste le parole di Dominik Paris, nel corso del Festival dello Sport. "Noi siamo abituati a guardare il cronometro. È sempre una questione di centesimi. Però non sei mai sicuro se hai fatto un buon tempo quando sei sceso, perché un avversario potrebbe tirare fuori qualcosa di meglio. In pista non si litiga con il cronometro, ma con il tracciato. La scelta del pettorale è importante, perché le piste negli anni sono cambiate molto. I primi numeri sono più avvantaggiati. Anni fa si poteva far bene anche partendo dopo, ora meno". Inevitabile un pensiero alle Olimpiadi invernali di casa del 2026. "Se smetterò a 37 anni dopo Milano-Cortina? Sarà una sorpresa. Guardare così tanto avanti è difficile. Corriamo tanti rischi. Quest'estate ho deciso di fare alcuni video durante la mia preparazione, per far capire alle persone quello che facciamo quando non corriamo. È sempre molto faticoso, si fa un lavoro intensivo. Quando vedi che hai ancora possibilità di vincere, ti diverti a fare anche questo – chiosa Paris – Quando mi ritirerò, penso di prendermi più tempo per sciare nel modo che piace a me. Mi piace sciare nella neve fresca, quando c'è la possibilità. Vorrei anche fare un giro in Alaska. I miei figli sono ancora molto piccoli. Se vorranno fare i 'turisti' sulla neve va bene. Divertirsi è fondamentale". Paris si guarda anche indietro: "Ricordo la mia prima vittoria in Coppa del Mondo nel 2012. Gli anni passano, ma rimangono i bei ricordi. Ci sono stati tanti successi in mezzo. In gara, per me la prima curva è fondamentale perché è lì che arrivano le prime sensazioni. A me dà tanta fiducia per dare ancora di più verso la fine. A Bormio e Kitzbuehel la partenza è fondamentale. Fa paura. Se non rispondi bene hai già perso, non recuperi più. Il mio feeling speciale con queste due piste deriva dalle condizioni della pista, che è ghiacciata e mossa". Paris ammette anche di aver imparato tanto dai compagni di nazionale "sul come fare le curve su tracciati del genere. Questo mi ha dato tanta sicurezza. Se parti come favorito, scii sempre al limite. Se pensi di regalare mezzo metro sei già indietro. C'è sempre quella paura per la quale, se vuoi vincere, devi andare al limite. E c'è paura di sbagliare, perché ci sono passaggi pericolosi. Sui salti mi sento avvantaggiato perché sono abbastanza bravo a gestirli". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/glb/red 24-Set-22 10:40